Умер экс-замглавы МИД России Анатолий Потапов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале почтила память бывшего заместителя начальника ведомства в отставке Анатолия Потапова, который скончался 1 июня.

По словам Захаровой, причиной смерти 81-летнего Потапова стала скоротечная болезнь. В разные годы своей карьеры он занимал важные посты, в том числе был руководителем в администрации президента России, а также послом в Болгарии.

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игорь Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами», — поделилась воспоминаниями Захарова.

По словам официального представителя МИД, Потапов был хорошим человеком и надежным товарищем. Она почтила память экс-коллеги, назвав его профессионалом.

Церемония прощания запланирована на вторник, 4 июня, в траурном зале ЦКБ. Начало мероприятия в 11:30.

В понедельник, 1 июня, также скончался депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Ученому-океанологу было 84 года.