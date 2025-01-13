Умер актер сериала «Американская трагедия» Сергей Зиновьев

На 70-м году жизни скончался советский и литовский актер театра и кино Сергей Зиновьев, сообщает Voice.ru .

Артист ушел из жизни накануне утром в Вильнюсе. При этом причина смерти Зиновьева неизвестна.

«Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своем сердце», — заявила писательница Талина Нехамкина.

Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году после окончания Литовской государственной консерватории стал актером Вильнюсского русского драматического театра, где проработал до конца своих дней.

На телеэкране Зиновьев дебютировал в 1980 году ролью в знаменитой многосерийной экранизации «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Всего в профессиональной карьере Сергей Агафонович снялся в 7 фильмах и сериалах.

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