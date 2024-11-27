Ульяновская студентка выдумала изнасилование, когда парень не подарил ей iPhone

В Ульяновске студентка колледжа экономики и информатики выдумала изнасилование из-за обиды на парня, который обещал ей подарить iPhone за секс, но обманул, сообщает Baza .

18-летняя Мария (имя изменено) познакомилась в Сети с 21-летним Динаром. Он родом из Таджикистана, учится в местном вузе. Парочка начала общаться, в какой-то момент молодой человек предложил девушке секс, а взамен пообещал подарить iPhone.

Мария согласилась. Она встретилась с Динаром в мае и в августе, но заветный подарок так и не получила. Обидевшись, девушка заявила в полицию об изнасиловании.

Следствие считает, что Динар пригласил Марию к себе домой, а когда та пришла, начал угрожать, принудил к сексу и изнасиловал. Студента задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям. Его посадили в СИЗО.

Сам парень утверждает, что Мария согласилась на секс добровольно, так как в обмен на интим он пообещал ей телефон. Динар отметил, что действительно не купил подарок, а девушка из-за этого написала заявление. Об этом сама студентка призналась в разговоре с подругой.

«Просто так обидно было, что так человек кинул, он же меня потом заблокировал, переписку удалил, без iPhone оставил», — сказала девушка.

Она отметила, что об «изнасиловании» рассказала матери, а та заставила дочь обратиться в полицию. Сейчас Мария хочет поменять показания на правдивые, чтобы дело закрыли, но, по ее словам, следователи якобы пригрозили ей статьей за ложный донос и штрафом в 300 тыс. рублей. Показания она все еще не поменяла, а Динар находится сейчас в СИЗО.

Ранее 14-летнюю девочку изнасиловал мигрант в Смоленской области. Силовики задержали 28-летнего таксиста, которого подозревают в преступлении.