Улицы в подмосковных городах подтопило из-за мощного ливня
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Из-за сильного дождя на дорогах Подмосковья образовались огромные лужи, кое-где появились подтопления, сообщает «Осторожно, Москва».
В регионе второй день подряд идет сильный ливень. Из-за осадков подтопило улицы в ряде населенных пунктов — Пушкине, Дмитрове и др.
Очевидцы сняли разгул стихии на видео. На кадрах видно, что автомобилисты передвигаются по дорогам, значительно снизив скорость. Некоторые улицы больше напоминают реку — вода доходит до верха колес у машин.
На одной видеозаписи запечатлен момент, как молодые люди практически по колено в воде толкают авто вдоль по затопленной улице.
Ранее Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и сильном ветре в субботу.