Улицы в подмосковных городах подтопило из-за мощного ливня

сегодня в 14:28

В регионе второй день подряд идет сильный ливень. Из-за осадков подтопило улицы в ряде населенных пунктов — Пушкине, Дмитрове и др.

Очевидцы сняли разгул стихии на видео. На кадрах видно, что автомобилисты передвигаются по дорогам, значительно снизив скорость. Некоторые улицы больше напоминают реку — вода доходит до верха колес у машин.

На одной видеозаписи запечатлен момент, как молодые люди практически по колено в воде толкают авто вдоль по затопленной улице.

Ранее Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и сильном ветре в субботу.