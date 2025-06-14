Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и сильном ветре в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу с 10:00 до 00:00 на территории Подмосковья ожидаются сильный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Гражданам в непогоду рекомендуют закрыть окна, убрать вещи с балкона, а также отключить все электроприборы из розеток.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Также при сильном дожде следует включать «аварийку» и ближний свет. Помимо этого, не следует парковать автомобиль вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

При неблагоприятных погодных условиях на улице важно не прятаться под деревьями и у шатких металлических конструкций. Кроме того, следует избегать открытых пространств и водоемов.