Улицы превратились в бассейн: Дубай уходит под воду
Крупнейший мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай — столкнулся с природной стихией. По городу ударили проливные дожди с грозами невиданной силы, в результате чего улицы превратились в один большой бассейн, сообщает «Абзац».
Непогода парализовала работу транспорта в Дубае. Авиакомпании отменили множество рейсов, а на дорогах возникли серьезные проблемы с движением.
Местные издания сообщают о рекордных осадках. Такого мощного ливня в регионе не наблюдалось на протяжении семи с половиной десятилетий.
В итоге роскошный мегаполис оказался затоплен водой. На опубликованных кадрах видно, что дорогие автомобили, словно лодки, движутся по водной глади. Власти уже выгнали на улицу спецтехнику.
Ранее сообщалось, что из-за мощного ливня в Дубае отменили или перенесли в общей сложности 214 рейсов, 24 из них должны были отправиться в Россию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.