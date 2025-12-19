Улицы превратились в бассейн: Дубай уходит под воду

сегодня в 20:39

Сильнейший ливень с грозами обрушился на Эмираты

Крупнейший мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай — столкнулся с природной стихией. По городу ударили проливные дожди с грозами невиданной силы, в результате чего улицы превратились в один большой бассейн, сообщает «Абзац» .

Непогода парализовала работу транспорта в Дубае. Авиакомпании отменили множество рейсов, а на дорогах возникли серьезные проблемы с движением.

Местные издания сообщают о рекордных осадках. Такого мощного ливня в регионе не наблюдалось на протяжении семи с половиной десятилетий.

В итоге роскошный мегаполис оказался затоплен водой. На опубликованных кадрах видно, что дорогие автомобили, словно лодки, движутся по водной глади. Власти уже выгнали на улицу спецтехнику.

Ранее сообщалось, что из-за мощного ливня в Дубае отменили или перенесли в общей сложности 214 рейсов, 24 из них должны были отправиться в Россию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.