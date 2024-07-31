сегодня в 17:47

Военные корреспонденты утверждают, что ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 в ДНР. Предварительно, воздушное судно уничтожили дроном, сообщает «Царьград» .

Детальной информации о происшествии нет, однако военкоры заявляют, что Ми-8 действительно уничтожили украинским БПЛА. В результате удара «вертушка» потерпела крушение, известно о погибших и пострадавших.

«Про Ми-8 все так. К сожалению. Будем жить…» — написал автор Telegram-канала Fighterbomber.

Официально информация об уничтожении российского Ми-8 под Донецком пока не подтверждалась. Прочие детали выясняются.

Ранее партизаны из Николаевской области заявили, что ВС РФ нанесли удар по боевикам из украинского спецподразделения Kraken* под Харьковом.

*Террористическая организация, запрещена в РФ