Украинский дрон мог лишить ДНР части запасов зерна, если бы не «Купол Донбасса»

Система обороны воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила украинский дрон в Макеевке Донецкой Народной Республики. Он хотел нанести удар по хранилищу зерновых культур, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.

Украинские боевики пытались атаковать склад в центре Макеевки. Беспилотник был самолетного типа.

Когда БПЛА приземлили на землю, с ним начали работать взрывотехники УФСБ России по ДНР. Они отключили беспилотник и ликвидировали взрывчатку, которой было начинено устройство. Жертв нет, инфраструктура повреждена не была.

В УФСБ отметили, что за семь дней система «Купол Донбасса» защитила регион и граждан от 189 атак беспилотниками противника.

Ранее более 10 расстрелянных ВСУ мирных жителей нашли в Селидове в ДНР. На некоторых телах есть следы пыток, которые ВСУ применяли перед тем, как убить гражданских.