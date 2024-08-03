Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Инцидент произошел в районе 07:40 в субботу. Дрон сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Таким образом, пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку в России.
Прошлой ночью над территорией страны ПВО сбила 75 украинских дронов.