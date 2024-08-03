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Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел в районе 07:40 в субботу. Дрон сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Таким образом, пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку в России.

Прошлой ночью над территорией страны ПВО сбила 75 украинских дронов.