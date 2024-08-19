Украинский беспилотник сбили над Орловской областью

Происшествия

Орловская область ночью подверглась атаке ВСУ. Над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Повреждения также не были зафиксированы.

На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями за ночь. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.