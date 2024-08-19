Украинский беспилотник сбили над Орловской областью
Орловская область ночью подверглась атаке ВСУ. Над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Повреждения также не были зафиксированы.
На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями за ночь. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.