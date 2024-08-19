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Четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями за ночь

Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над приграничной территорией РФ за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА противника были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

Таким образом, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.

Ранее стало известно, что острый БПЛА «Ланцет» подорвал украинскую бронемашину в Курской области. Это произошло за один удар.