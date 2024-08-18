Острый БПЛА «Ланцет» подорвал бронемашину ВСУ в Курской области
Коц: оператор «острого «Ланцета»» взорвал бронемашину ВСУ в Курской области
Оператор «острого» барражирующего боеприпаса «Ланцет» одним ударом подорвал бронемашину ВСУ в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Российские разведчики обнаружили технику противника, стоящую в одной из лесополос региона. Затем оператор беспилотника атаковал бронемашину «Ланцетом».
Бронетехника загорелась сразу после первого удара. Коц подписал видео: «хроники острых «Ланцетов»».
Ранее сообщалось, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют 10 тыс. бойцов. Среди них есть бойцы элитных украинских подразделений.