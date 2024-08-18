Острый БПЛА «Ланцет» подорвал бронемашину ВСУ в Курской области

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Оператор «острого» барражирующего боеприпаса «Ланцет» одним ударом подорвал бронемашину ВСУ в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Российские разведчики обнаружили технику противника, стоящую в одной из лесополос региона. Затем оператор беспилотника атаковал бронемашину «Ланцетом».

Бронетехника загорелась сразу после первого удара. Коц подписал видео: «хроники острых «Ланцетов»».

Ранее сообщалось, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют 10 тыс. бойцов. Среди них есть бойцы элитных украинских подразделений.