Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

сегодня в 09:18

В небе над Белгородской областью ликвидирован дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Аппарат сбили с помощью дежурных средств ПВО. Инцидент произошел в районе 07:40 по московскому времени.

ВС РФ пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Прошедшей ночью в России уничтожили 9 ракет ATACMS и более 60 дронов противника. Они ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае и белгородской области.