Украинский беспилотник с 30 кг взрывчатки нашли рядом с детсадом в Курске

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Mash: начиненный взрывчаткой дрон ВСУ упал около детсада в Курске

Начиненный взрывчаткой украинский беспилотник самолетного типа упал около одного из детских садов в Курске, сообщает Mash .

Дрон ВСУ обнаружили утром родители, которые вели детей в детский сад. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, были обнаружены обломки чешского беспилотника самолетного типа Primoco One 150. На борту вражеского дрона было почти 30 кг взрывчатки.

Прибывшие на место саперы разминировали и увезли украинский беспилотник.

Ранее украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже в Курской области. В результате инцидента пострадавших нет.