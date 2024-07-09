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Маслодельный комбинат в Судже загорелся после атаки дронов

Украинский беспилотник во вторник днем атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, она загорелась, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Никто из работников предприятия не пострадал», — уточнил Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что возникшее возгорание тушит бригада пожарной части.

По словам врио главы региона, также в Судже из-за атаки дрона ВСУ произошел пожар на заправке. На месте ЧП огонь тушит дежурный караул пожарной части, на людей напал беспилотник, но пострадавших нет.

Ранее было потушено еще одно возгорание на заправке. Объект загорелся после атаки коптера противника.