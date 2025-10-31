Украинский беспилотник повредил частные дома в Донецке

При атаке украинского беспилотника в Донецке пострадали частные жилые дома, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«… атака ударного БПЛА в 21.30 — частные жилые дома по улице Пристанционной, также повреждена хозпостройка», — говорится в сообщении.

Подробности уточняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом пострадали 2 мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.