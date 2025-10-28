сегодня в 02:58

В ДНР два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом пострадали 2 мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости .

«Дрон кружил. Четыре раза лупануло, а на пятый — зажигательную, у соседки хата сгорела», — рассказал беженец из этого населенного пункта Николай Поздняков.

По его словам, в результате атаки он получил небольшое ранение. Кроме того, пострадал его сосед.

«Он как выходил из погреба — и кирпичом, и обломками задело», — рассказал беженец.

Ранее ВС РФ освободили сразу 4 населенных пункта в зоне спецоперации. Украинскую армию выбили из Бологовки Харьковской области, Першотравневого в Днепропетровской области, Дроновки и Проминя в ДНР.

