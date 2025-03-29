Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Беспилотником ВСУ атакован город Строитель», — отметил он.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания, 3 пожарных расчета очаги возгорания уже ликвидировали.
Ранее беспилотники атаковали Крым и Воронежскую область. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Девять дронов были сбиты.