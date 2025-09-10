Украинский агент хотел взорвать ведущего сотрудника предприятия ОПК в Ижевске
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на сотрудника оборонного предприятия в Ижевске, которое готовилось по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости.
Агент украинской разведки был задержан. Выяснилось, что он через мессенджер Telegram получил от куратора указание ликвидировать одного из ведущих специалистов местного предприятия ОПК с использованием самодельного взрывного устройства.
В ходе оперативных мероприятий у фигуранта были изъяты средства связи, на которых обнаружена переписка, содержащая детали подготовки теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.
На задержанного завели уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд отправил его под стражу.