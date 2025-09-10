Украинский агент хотел взорвать ведущего сотрудника предприятия ОПК в Ижевске

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на сотрудника оборонного предприятия в Ижевске, которое готовилось по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости .

Агент украинской разведки был задержан. Выяснилось, что он через мессенджер Telegram получил от куратора указание ликвидировать одного из ведущих специалистов местного предприятия ОПК с использованием самодельного взрывного устройства.

В ходе оперативных мероприятий у фигуранта были изъяты средства связи, на которых обнаружена переписка, содержащая детали подготовки теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

На задержанного завели уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд отправил его под стражу.