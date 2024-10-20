Украинские войска устроили налет дронов на территорию России
Минобороны РФ: ночью сбито 110 БПЛА ВСУ в воздушном пространстве России
Украинские войска попытались нанести удары десятками дронов по территории России. Однако средства противовоздушной обороны РФ уничтожили БПЛА противника, сообщает Минобороны.
За ночь ликвидированы 110 дронов ВСУ. 43 вывели из строя в Курской, 27 в Липецкой, 18 в Орловской, восемь в Нижегородской областях.
Также дроны сбивали и в других регионах. Семь уничтожили в Белгородской, шесть в Брянской и один в Московской областях.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дронами по промышленной зоне в Нижегородской области. Ранения получили пожарные.