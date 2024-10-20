Украинские войска устроили налет дронов на территорию России

За ночь ликвидированы 110 дронов ВСУ. 43 вывели из строя в Курской, 27 в Липецкой, 18 в Орловской, восемь в Нижегородской областях.

Также дроны сбивали и в других регионах. Семь уничтожили в Белгородской, шесть в Брянской и один в Московской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дронами по промышленной зоне в Нижегородской области. Ранения получили пожарные.