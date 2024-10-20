Украинские войска атаковали дронами промзону в Нижегородской области

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Никитин: ВСУ атаковали дронами пожарную часть в промзоне в Нижегородской области

Украинские войска ночью попытались нанести удар по дзержинской промзоне в Нижегородской области. Хоть дроны и сбили средства ПВО России, осколки нанесли урон нескольким людям, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.