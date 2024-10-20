Украинские войска атаковали дронами промзону в Нижегородской области
Никитин: ВСУ атаковали дронами пожарную часть в промзоне в Нижегородской области
Украинские войска ночью попытались нанести удар по дзержинской промзоне в Нижегородской области. Хоть дроны и сбили средства ПВО России, осколки нанесли урон нескольким людям, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.
На территории промышленной зоны размещалась пожарная часть МЧС РФ. В результате неудачной атаки дрона четверо работников получили осколочные ранения.
Доктора оказали помощь пострадавшим. В зоне, где упали осколки дрона, работают сотрудники оперативных служб.
Ранее силы ПВО отразили в Раменском городском округе атаку беспилотника. Он, предположительно, летел по направлению к Москве.