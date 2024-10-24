Украинские войска пытались атаковать Россию семью беспилотниками

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Минобороны: ВС РФ уничтожили семь украинских дронов над Россией

Украинские войска снова попытались нанести удары по объектам на территории России. Средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотники противника, сообщает Минобороны РФ.

Суммарно за ночь выведены из строя семь дронов противника. ВСУ запускали БПЛА самолетного типа.

Четверо из них сбиты в воздушном пространстве Курской области. Еще три беспилотника противника ликвидированы над Черным морем.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что в поселке Октябрьский во время удара ВСУ пострадал мужчина. Его увезли в больницу.