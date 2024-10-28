Украинские войска попытались атаковать Россию десятками беспилотников

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Минобороны: за сутки ВС РФ уничтожили 21 украинский дрон над Россией

Украинские войска ночью вновь попытались нанести удар по России с использованием десятков беспилотников самолетного типа. Средствам ПВО ВС РФ удалось отразить атаку, сообщает Минобороны.

Всего ликвидирован 21 дрон противника. 13 беспилотников выведены из строя под Белгородом.

Шесть дронов ликвидированы над Брянской, один над Воронежской и еще один над Курской областью. Воздушные цели ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что из-за удара противника по Воронежской области пострадал один человек. Дрон попал по промышленному предприятию, после чего началось возгорание.