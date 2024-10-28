Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Воронежскую область

Один человек пострадал при возгорании на промпредприятии после падения беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии,» — написал он.

Пострадавший получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

По предварительной информации, пожар затронул здание и одну емкость.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области силами ПВО и РЭБ было уничтожено около десяти украинских беспилотников.