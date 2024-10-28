Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Воронежскую область
Один человек пострадал при возгорании на промпредприятии после падения беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии,» — написал он.
Пострадавший получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.
По предварительной информации, пожар затронул здание и одну емкость.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области силами ПВО и РЭБ было уничтожено около десяти украинских беспилотников.