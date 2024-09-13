Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Украинские войска продолжают атаковать Белгородскую область. Удары нанесены противником в трех населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали водителя комбайна рядом с селом Бессоновка Белгородского района. Он работал в поле и получил минно-взрывную травму. Пострадавшего отвезли в белгородскую больницу №2.

Также украинские боевики атаковали населенный пункт Новая Деревня. В результате удара начался пожар на крыше. Однако его быстро потушили. В другом частном доме вылетели окна. Повреждения из-за осколков получила машина.

Помимо этого, ВСУ ударили по промышленному предприятию в населенном пункте Борисовка. На его территории была припаркована сельскохозяйственная техника, которая получила повреждения.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников самолетного типа. Четыре дрона противника были выведены из строя.