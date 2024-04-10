Трое человек, включая двух детей, погибли из-за сброшенной взрывчатки с дрона ВСУ

Двое детей и взрослый погибли из-за атаки дрона ВСУ на село Апанасовка

Украинские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Апанасовка Курской области, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате взрыва в селе Апанасовка Кореневского района погибли три человека, которые находились в машине. Среди них было двое детей.

Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода, находящегося недалеко от села Гуево Курской области.

Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из местных жителей не пострадал.