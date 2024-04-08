Дрон сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Прошедшей ночью украинский дрон сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода, находящегося недалеко от села Гуево Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто из жителей в данном инциденте не пострадал.

Ранее, 6 апреля, украинская армия обстреляла поселок Теткино Курской области. Пострадал местный житель. Его оперативно доставили в больницу.