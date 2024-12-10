Украинские военные начали отступать из Курахова в ДНР без приказа

Украинские боевики начали отступать из города Курахово в Донецкой Народной Республике. Солдаты противника выходят из населенного пункта поэтапно, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Украинские военные выходят из Курахова и направляются к селу Дачное. Обратно солдаты ВСУ не возвращаются, поэтому случившееся не выглядит, как ротация. Противнику также не давали разрешения покинуть позиции.

Солдаты ВСУ, которые служат в территориальной обороне, деморализованы. Они чаще сдаются в плен и даже не пытаются отстреливаться.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов сказал, что солдаты ВС РФ проводят зачистку от украинских войск населенного пункта Веселый Гай. Он находится южнее Курахова в ДНР.