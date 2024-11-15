Украинские военкомы стали применять огнестрельное оружие против гражданских

сегодня в 17:04

Mash: на Украине военком впервые применил огнестрельное оружие против уклониста

На Украине военкомы начали применять огнестрельное оружие против гражданского населения при проведении мобилизации в стране, сообщает Mash .

Инцидент произошел на территории промзоны в поселке Счастливое в Киевской области

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в гражданской форме убегает от сотрудника украинского военкомата, который в этот момент стреляет ему в спину из пистолета.

В августе киевские власти разрешили сотрудникам военкоматов стрелять по мирным гражданам при возникновении угрозы для жизни.

Ранее на Украине мужчина встретил пришедших к нему военкомов с оружием и зажигательной смесью. Украинец угрожал открыть по ним огонь и сжечь автомобиль.