сегодня в 11:25

Украинские мошенники довели пенсионерку из Екатеринбурга до суицида

Украинские аферисты довели пенсионерку из Екатеринбурга до самоубийства. Они обманули женщину на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает Ura .

После того, как пенсионерка передала деньги, мошенники продолжили ее запугивать. Они говорили, что средства якобы были отправлены на Украину в качестве поддержки ВСУ.

Пенсионерка поверила в угрозы и сильно испугалась. Затем оставила предсмертную записку и совершила самоубийство.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, аферисты продолжали писать погибшей. Труп, найденный в многоэтажке на улице Решетникова, отправили на судмедэкспертизу.

