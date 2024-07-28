Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе

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Ночью дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, жители и работники промышленного объекта не пострадали, пожар тушат 82 спасателей и 32 единицы спецтехники.

«На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается», - написал он.

Врио губернатора поблагодарил пожарных за труд и мужество.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что утром 27 июля в небе над Энгельсом был сбит украинский беспилотник.