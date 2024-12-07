Украинские боевики нанесли более 40 ударов по Белгородской области за сутки

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Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области 41 раз за сутки

Украинские боевики 41 раз за сутки атаковали Белгородскую область. Они наносили удары по населенным пунктам как с помощью артиллерийских установок, так и дронов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом ликвидирован беспилотник самолетного типа. Украинские войска обстреляли села Журавлевка, Беловское и Устинка, а также населенный пункт Разумное. По ним боевики запустили 15 боеприпасов и четыре беспилотника.

В Грайворонском муниципальном округе по населенным пунктам Глотово, Безымено и Дроновка солдаты ВСУ нанесли удары 11 боеприпасами. Также они атаковали объекты с использованием четырех FPV-дронов.

В Краснояружском районе по населенному пункту Задорожный ударили с помощью одного дрона. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Муром ВСУ нанесли удар артиллерийским снарядом и четырьмя дронами.

Ранее жительница Белгородской области получила минно-взрывную травму из-за удара БПЛА ВСУ. Он атаковал ее в момент, когда женщина двигалась на личном автомобиле.