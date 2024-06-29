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Украинская армия расстреляла группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ расстреляли группу беженцев, предпринимающих попытки эвакуироваться из Торецка (Дзержинска), сообщает ТАСС.

По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои.

«Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — отметил он.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики от присутствия противника, а также нанесли ВСУ значительное поражение живой силы и техники.