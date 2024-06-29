сегодня в 15:27

Украинская армия расстреляла группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ расстреляли группу беженцев, предпринимающих попытки эвакуироваться из Торецка (Дзержинска), сообщает ТАСС.

По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои.

«Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — отметил он.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики от присутствия противника, а также нанесли ВСУ значительное поражение живой силы и техники.