Украинская армия расстреляла группу беженцев во время эвакуации из Торецка
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ расстреляли группу беженцев, предпринимающих попытки эвакуироваться из Торецка (Дзержинска), сообщает ТАСС.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои.
«Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — отметил он.
Ранее подразделения группировки войск «Центр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики от присутствия противника, а также нанесли ВСУ значительное поражение живой силы и техники.