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Под Донецком российские бойцы освободили Шумы и улучшили свои позиции

Подразделения группировки войск «Центр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики от присутствия противника, а также нанесли ВСУ значительное поражение живой силы и техники, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Населенный пункт Шумы освободить от присутствия ВСУ удалось в течение последних суток — 29 июня. Группировки войск «Центр» также отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

За сутки Украина потеряла до 360 бойцов, две бронированные боевые машины и, в том числе, 105-мм орудие М119 американского производства.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республики, улучшив свое положение в зоне проведения специальной военной операции.