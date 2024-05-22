Украина впервые применила ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино в ДНР Происшествия сегодня в 21:04 Фото - © U.S. Army Acquisition Support Center/Wikipedia.org

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что украинские силы впервые применили американские ракеты MGM-140 ATACMS для атаки города Моспино, сообщает РИА Новости.

«Противник впервые применил по территории ДНР ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью», — говорится в отчете представительства в Telegram-канале. Ранее российские подразделения «Южной» группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.