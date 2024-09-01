Украина устроила одну из крупнейших атак дронов на территорию России

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Минобороны РФ: за ночь Украина ударила по России дронами более 150 раз

Украинская армия за ночь ударила по территории России дронами более 150 раз. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Российским войскам за ночь удалось ликвидировать в воздушном пространстве страны 158 беспилотников ВСУ самолетного типа. Киевский режим хотел нанести удар в 13 областях страны.

Наибольшее количество дронов противника было перехвачено в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях. Наименьшему количеству атак противника подверглись жители Орловской, Ивановской и Тверской областей.

Ранее атаку украинских дронов отражали в Белгородской области. Там беспилотник ВСУ повредил автомобиль местного жителя.