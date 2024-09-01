Украина устроила одну из крупнейших атак дронов на территорию России
Минобороны РФ: за ночь Украина ударила по России дронами более 150 раз
Украинская армия за ночь ударила по территории России дронами более 150 раз. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российским войскам за ночь удалось ликвидировать в воздушном пространстве страны 158 беспилотников ВСУ самолетного типа. Киевский режим хотел нанести удар в 13 областях страны.
Наибольшее количество дронов противника было перехвачено в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях. Наименьшему количеству атак противника подверглись жители Орловской, Ивановской и Тверской областей.
Ранее атаку украинских дронов отражали в Белгородской области. Там беспилотник ВСУ повредил автомобиль местного жителя.