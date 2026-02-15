Украина пыталась ударить по Москве с помощью еще семи дронов
Фото - © РИА Новости, Алексей Филиппов
Представители киевского режима 15 февраля пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу сбиты еще семь вражеских дронов.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — отметил Собянин.
Специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков сбитых дронов. Ситуация находится на контроле, информации о пострадавших не поступало.
Ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбит четвертый по счету дрон противника.
