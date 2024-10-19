Украина попыталась атаковать территорию России беспилотниками

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Минобороны: за ночь 16 украинских дронов сбиты над Россией

Украинские войска пытались нанести удар по территории России с помощью дронов с 00:00 до 06:00 19 октября. Однако беспилотники самолетного типа были сбиты средствами ПВО РФ, сообщает Минобороны.

Российские войска уничтожили 16 дронов ВСУ. 13 из них ликвидированы в Брянской области.

Еще двое дронов противника вывели из строя над Ростовской областью. Также один ликвидирован в Белгородской.

Ранее издание CNN сообщало, что ВСУ запустили свой беспилотник самолетного типа «Лютый». Его используют для ударов вглубь России.