Украина объявила эвакуацию из 16 населенных пунктов Волновахского района ДНР

сегодня в 13:42

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в подконтрольных 16 населенных пунктах Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на созданную Киевом областную военную администрацию (ОВА).

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — говорится в сообщении ОВА.

Принудительная эвакуация проводится в населенных пунктах Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ эвакуируют мирных жителей из Константиновки в ДНР, которая временно находится под контролем у киевского режима. Населенный пункт уже покинула украинская администрация города.