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ТАСС: ВСУ эвакуируют мирных граждан из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР

Украинские войска начали вывозить мирных граждан из Константиновки, которая временно находится под контролем у Киева. Также уехали сотрудники некоторых государственных органов власти, рассказали ТАСС источники в силовых структурах.

Населенный пункт уже покинула украинская администрация города. Также выехали все силовики, кроме военных.

Ранее сообщалось, что наемники ВСУ из Латинской Америки запросили эвакуацию из Часова Яра. Российская артиллерия, судя по анализу переговоров боевиков, бьет по ним постоянно.