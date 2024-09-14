Украина ночью попыталась атаковать Россию десятками беспилотников

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Минобороны: российские войска сбили 19 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами

Украинские солдаты вновь попытались ударить по территории России ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российским войскам ПВО удалось отразить 19 ударов дронами. Девять беспилотников самолетного типа противника были уничтожены в небе Курской области.

Также противник предпринял попытку ударить по Белгородской области. В ее воздушном пространстве отечественные войска ПВО уничтожили девять дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продолжается подготовка добровольцев. Они стали частью отряда «Барс-Белгород».