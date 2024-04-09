Украина атаковала уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины атаковали единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала на Запорожской атомной электростанции, сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Дрон ударил по крыше корпуса, где находится уникальный тренажерный зал. В результате происшествия никто не пострадал. Степень повреждения здания не уточняется.

Атаками по ЗАЭС Украина нарушает принципы ядерной безопасности, которые установил МАГАТЭ на Совете безопасности ООН.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС была близка к ядерной катастрофе. Он намерен поднять данный вопрос на заседании Совбеза ООН.