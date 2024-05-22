Украина атаковала дроном территорию Запорожской АЭС
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС, прилет зафиксирован в среду, сообщает Telegram-канал ЗАЭС.
Из-за инцидента критических разрушений на объекте нет. Также обошлось без пострадавших.
В последние 2 дня ВСУ совершили несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам Энергодара, рядом с которым находится ЗАЭС.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой. Там продолжается военная активность.