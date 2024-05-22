Украина атаковала дроном территорию Запорожской АЭС

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Из-за инцидента критических разрушений на объекте нет. Также обошлось без пострадавших.

В последние 2 дня ВСУ совершили несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам Энергодара, рядом с которым находится ЗАЭС.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой. Там продолжается военная активность.