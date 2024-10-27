Украина атаковала Брянскую область 15 дронами самолетного типа

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Вечером 27 октября киевский режим атаковал Брянскую область с помощью беспилотников самолетного типа, но все 15 вражеских целей сбиты силами ПВО, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Силы ПВО сбили 15 украинских дронов в течение часа. Киевский режим пытался атаковать регион, но ничего не получилось.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз, поблагодарив за доблестный труд военных.

Ранее Богомаз сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались пересечь границу региона. Российские военные пресекли попытку противника.