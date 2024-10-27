Богомаз: ВС РФ пресекли попытку перехода через границу вооруженных людей
В воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Брянской области региональное пограничное управление ФСБ, подразделения ВС РФ и Росгвардии пресекли попытку вооруженной группы лиц перейти госграницу страны, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«Противнику нанесено огневое поражение», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас обстановка в районе стабильная и находится под контролем сил оперштаба.
Также прошлой ночью над Брянской областью сбили четыре украинских дрона.