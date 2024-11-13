Уклонившаяся от 906 млн руб налогов Блиновская признана банкротом

Суд в Москве признал банкротом блогера и коуча Елену Блиновскую, более известную как «королеву марафонов». Открыта процедура реализации ее имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — заявил судья Валерий Марасанов.

По версии следствия, Блиновская не заплатила государству 906 миллионов рублей налогов. Ее также обвиняют в легализации преступных денег и неправомерном обороте средств платежей.

Кроме того, по делу проходит супруг «королевы марафонов» Алексей, который начал служить в зоне СВО. После отправки на боевые действия дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство и приостановили.