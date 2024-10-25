Указ императора Петра II выкрали из Российского военно-исторического архива

Злоумышленники выкрали из Российского военно-исторического архива указ императора Петра II и заменили его подделкой, сообщает Baza .

В полицию обратилась замдиректора архива Василиса Денисова. Именно она обнаружила муляж, установленный вместо настоящего «Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» от 9 сентября 1727 года.

Женщина заявила, что документ пропал из архива. Вместо него неизвестные поместили подделку. Когда именно и почему злоумышленники осуществили подмену, неизвестно. Правоохранители проводят расследование.

Как отмечают эксперты, указ имеет большую историческую и культурную ценность.

Ранее в Россию вернули украденную в середине 90-х виолончель XVII века. Ее обнаружили в 2018 году выставленной на продажу на аукционе во Франции.