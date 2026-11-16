Угрожали мачете: трое в балаклавах жестоко ограбили пенсионерку в Подмосковье

В Подмосковье трое злоумышленников в балаклавах привязали 77-летнюю пенсионерку к кровати, угрожали ей мачете и утюгом, а затем похитили у нее из сейфа деньги и драгоценности на 1 млн рублей, сообщает МВД Медиа .

Мужчины отжали оконную раму и проникли в дом пострадавшей в деревне Новая Слобода ранним утром 6 ноября. Они привязали пенсионерку простынями к кровати, а затем принялись выпытывать у нее, где находится ключ от сейфа. Злоумышленники угрожали женщине мачете и электрическим утюгом.

Не получив ключ, налетчики взломали сейф ломом. Внутри они нашли 100 тысяч рублей и ювелирные изделия. Забрав деньги и драгоценности, злоумышленники скрылись на машине, в которой их ждал четвертый соучастник. Ущерб составил более 100 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере).

Правоохранители вычислили подозреваемых и задержали их. Грабителями оказались жители Московского региона от 43 до 56 лет. Трое мужчина ранее уже были судимы, а один находился в федеральном розыске за совершение другого преступления. Подозреваемых поместили под стражу. Проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.

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