Угрожал убить: неадекват напал с ножом на прохожих на западе Москвы

Неадекватный мужчина набросился с ножом на прохожих на западе Москвы

54-летний мужчина набросился с ножом на прохожих на Мосфильмовской улице в Москве. Он успел ударить нескольких людей и повредить автобус, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Началось все с того, что неадекват устроил потасовку с двумя прохожими. Он нанес им несколько ударов.

Затем злоумышленник подбежал к автобусу. Он разбил стекло, после чего ударил рукой водителя. При этом неадекват угрожал убить пострадавшего.

Правоохранители задержали мужчину. Его собираются привлечь к ответственности. Дело находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Ранее двое мужчин устроили поножовщину на улице Казакова в Москве. Один из них пырнул оппонента несколько раз.