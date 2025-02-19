Двое мужчин устроили поножовщину на улице Казакова в Москве

В Москве на ул. Казакова мужчина пырнул ножом своего оппонента. Пострадавший получил серьезное ранение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Двое мужчин устроили разборки прямо во дворе дома. Их потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Сначала мужчины выясняли, кто из них прав, на кулаках. Затем один из них достал нож и пырнул оппонента несколько раз.

Пострадавшего мужчину 1994 года рождения госпитализировали. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Правоохранители задержали 52-летнего злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование дела контролирует прокуратура.

Вскоре суд назначит задержанному меру пресечения.

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